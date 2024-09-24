ВСУ переносят войну в тыл врага Иван Киричевский

24.09.2024, 13:34

Курская операция выполняет свою главную и единственную цель.

Давайте вообще, ситуацию по войне, в общем, «в сухом остатке»:

Есть подсчеты, что при ударах по арсеналам армии РФ от Сил обороны Украины на воздух взлетел запас снарядов врага на 2-3 месяца активных боев.

Эти математические подсчеты не следует воспринимать буквально, оккупанты будут чем воевать эти 2-3 месяца.

Некоторые комментаторы говорят, что для этих ударов могла быть использована «Паляница», но это говорит разве что об их ограниченной фантазии (этих комментаторов).

Западные исследователи и оккупанты вместе считают, что Силы обороны Украины используют даже несколько типов реактивных БПЛА и уже длительное время.

А одну неполиткорректную поговорку начала 2010-х годов можно так перевести на новый лад – «Благодарю тебя, Боже, что я не должен знать, как звучит прилет модернизированного «Нептуна» по наземной цели».

Когда Reuters написало, что Индия продает 155-мм и 125-мм снаряды Украине, то, по сути, открыло «секрет Полишинеля».

Потому что снаряды явно индийского происхождения на официальных фотографиях ВСУ «светятся» уже почти год.

Появилась новость, что Украина «ведет консультации по Еврофайтерам», и здесь возникает вопрос, не поздно ли.

Есть такая цепочка: в феврале 2023 года эксперты RUSI на фоне формирования «авиационной коалиции» заявляли, что Великобритания могла бы передать Украине определенное количество «стариков» как по местным меркам Eurofighter Tranche 1, как раз хороших для задач ПВО; а в декабре 2023 года британское Минобороны заявило, что эти самолеты утилизируют, потому что Украина не давала на них запрос, и это все.

Если примерно, то по текущим контрактам темпы производства новых «Еврофайтеров» для стран Европы составляют где-то по десятку самолетов в год.

Россияне нанесли удары по Запорожью и окрестностям управляемыми авиабомбами в ночь на 23 сентября 2024 года, здесь враг мог иметь два мотива:

«изоляция зоны боевых действий» для поддержания ограниченных попыток наступления;

ставка на максимальное разрушение инфраструктуры прифронтовых регионов.

Сумская ОВА сообщает о масштабной эвакуации людей с 10-километровой границы, в частности города Глухов.

Это может означать, что эта зона в относительно близкое время может превратиться в зону активных боевых действий, особенно на фоне расширения масштабов Курской операции ВСУ.

Сама Курская операция стабильно выполняет свою главную и единственную цель – перенесение войны на территорию РФ без необходимости проводить «операцию под чужим флагом».

Характер действий оккупантов на Угледарском и Кураховском направлении указывает на то, что они стремятся «выровнять фронт» перед возобновлением наступательных действий на Покровск.

Иван Киричевский, «Фейсбук»

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