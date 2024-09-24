Кривая логика 4 Telegram-канал «Письма к дочери»

24.09.2024, 13:48

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Зачем властям понадобилось строить новые заводы, если их продукцию не продают?

Буду сегодня про скучное. Потому что я разгадал секрет макроэкономических фокусов. И не тех фокусов, которые нам сейчас показывают. Там особо и разгадывать нечего. Я разгадал секрет фокусов, которые нам еще только собираются показать.

Вчера вице-премьер Шулейко сказал, что правительство хочет построить себе «один из громаднейших заводов по производству холодильников». В принципе, имеет, конечно, право хотеть. Правда, один завод по производству холодильников у нас уже есть.

И с этим заводом все настолько хорошо, у него столько холодильников, что на заводе не знают, куда эти холодильники девать. В буквальном смысле. Потому что из-за высокой себестоимости у этих холодильников не получается конкурировать с китайскими в России. А больше им конкурировать в общем-то и негде.

Весной на заводе даже поменяли директора, чтобы новый директор придумал, куда девать холодильники. Ну, пока не придумал. Пока завод «Атлант» продает меньше холодильников, чем в прошлом году.

И вот если у вас есть завод по производству холодильников, холодильники с которого некуда девать, то какой следующий логичный шаг? Правильно. Построить себе еще один завод холодильников.

И ладно бы они хотели построить себе один только завод холодильников. Так у них же много других плодотворных идей.

Вот МАЗ уже почти достроил новый завод по производству автобусов, хотя автобусы МАЗ так горят на работе, что в России их уже перестали брать. А кроме России нигде больше и не брали.

А есть еще идея построить второй целлюлозный комбинат. Хотя на первый потратили больше миллиарда долларов и за десять лет так и не достроили. А еще хотят модернизировать цементные заводы. Которые модернизируют лет двадцать, сколько потратили, никто не считал, и которым свои убытки уже некуда складывать.

И это я тебя перечислил буквально несколько примеров. Потому что все идеи в одном письме не перечислишь. Чтобы их перечислить может и двух томов будет мало.

И вот я долго не мог понять ответ на один простой вопрос. Зачем? Зачем строить себе что-то ненужное, если вы не знаете, что делать с тем, которое уже есть? Нет я бы понял, если бы им Россия давала на это ненужное кредит, которые потом можно не отдавать. Потому что когда Россия дает дружеский кредит, то главное — не построить, а освоить.

Но они собираются строить за свои деньги. И я долго не мог разобраться зачем, потому что там работает нелинейная логика. Маглам не понять.

А на самом деле все просто. Когда ты строишь завод по производству холодильников, ты получаешь не только холодильники, которые потом некуда будет девать. Холодильники тут вообще, может, ни при чем. Пока ты строишь завод, ты получаешь себе проценты роста валового внутреннего продукта. Потому что ВВП определяется не эффективностью, а объемом проделанных работы.

И чем больше ты строишь, производишь и суетишься, тем лучше для твоих показателей ВВП.

Потому что в следующем году они хотят вырастить себе ВВП не хуже, чем в этом. А расти ему некуда. Цены на экспорт падают, на российском рынке белорусские товары обижают китайские конкуренты, а внутренний спрос они подогрели так, что дальше его подогревать опасно. Может взорваться.

Вот они придумали такое простое, элегантное решение. Как вырастить показатели ВВП, даже если этот ВВП никому особо не нужен. А куда потом девать то, что построили, это, в современных исторических условиях, вопрос риторический.

Ты, конечно, может усомниться. Сказать, что это какая-то кривая логика. Ну так, а что у них прямого?

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