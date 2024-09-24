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Мировые стандарты по Булгакову

  • Телеграм-канал «Депутатские будни»
  • 24.09.2024, 14:10
  • 1,932
Мировые стандарты по Булгакову

Безопасность «покинула чат» практически в любом российском населенном пункте.

Новости с «пороховым душком» традиционно не радуют. Старинный город Торопец Тверской области подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой возник масштабный пожар на территории воинской части.

Был поражен арсенал боеприпасов, началась множественная детонация. Губернатор Игорь Руденя принял решение о частично эвакуации населения - людей вывозят в Западную Двину.

Так же приостановлена работа детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе. В данный момент информации о пострадавших нет. Торопец расположен на западе Тверской области, его население 11,4 тыс. человек.

Получается что и без разрешения Запада на применение ракет с радиусом поражения в 500-700 км беспилотники уже без проблем достигают объектов в Центральной России. Безопасность «покинула чат» практически в любом российском населенном пункте.

Более того стоить отметить и тот факт, что еще в 2018 году, ныне арестованный экс-зам министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявлял, что в городе Торопец Тверской области вводится в эксплуатацию арсенал по мировым стандартам для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

«Он обеспечивает их надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва», — рвал на груди тельняшку бравый служака. Мировой уровень ныне весьма нагляден.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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