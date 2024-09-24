закрыть
24 сентября 2024, вторник, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков прокомментировал слова Зеленского о сроках окончания войны

3
  • 24.09.2024, 14:17
  • 4,060
Песков прокомментировал слова Зеленского о сроках окончания войны

И напомнил о целях «СВО», которые постоянно меняются.

Спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского относительно сроков окончания войны, сообщает 24 сентября информагентство «Интерфакс».

В частности, Песков прокомментировал сделанное сделанное в рамках визита в США заявление Зеленского о том, что «война ближе к завершению», чем принято думать.

«Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», — сказал Песков.

Отметим, что цели «СВО» в России постоянно меняются и никто точно не может сказать, какие они на самом деле.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина