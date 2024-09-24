Песков прокомментировал слова Зеленского о сроках окончания войны 3 24.09.2024, 14:17

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И напомнил о целях «СВО», которые постоянно меняются.

Спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского относительно сроков окончания войны, сообщает 24 сентября информагентство «Интерфакс».

В частности, Песков прокомментировал сделанное сделанное в рамках визита в США заявление Зеленского о том, что «война ближе к завершению», чем принято думать.

«Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», — сказал Песков.

Отметим, что цели «СВО» в России постоянно меняются и никто точно не может сказать, какие они на самом деле.

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