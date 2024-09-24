Ольга Мазуренок поставила рекорд Беларуси на марафоне в США 24.09.2024, 14:13

Ольга Мазуренок

И установила новый личный рекорд.

На марафоне Grandma's Marathon, который прошел в штате Миннесота 22 июня, белорусская бегунья Ольга Мазуренок прибежала первой.

Она побила рекорд этого марафона и установила новый личный рекорд — 2:23:52. Прошлый рекорд (2:23:54) она поставила в 2016 году в Лондоне.

Как пишет Белорусский фонд спортивной солидарности, этот результат Ольги Мазуренок стал национальным рекордом Беларуси, признаным World Athletics.

За последние два с половиной года это второй марафон для Мазуренок. Она чемпионка Европы 2018 года в этой дисциплине. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро и Играх-2020 в Токио белорусская бегунья финишировала пятой.

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