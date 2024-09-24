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Назван еще один пункт «плана победы» Украины

  • 24.09.2024, 14:35
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Назван еще один пункт «плана победы» Украины

ВСУ должны иметь преимущество на поле боя.

«План победы» Украины, который президент Владимир Зеленский презентует в Соединенных Штатах Америки, содержит четкое видение шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и прочного мира.

Приглашение Украины в НАТО является частью этого Плана победы. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, пишет unian.net.

Он отметил, что «план победы» состоит из военной и дипломатической частей.

«Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию», - сказал он.

Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако ей все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.

Руководитель ОП призвал союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи, подчеркнув:

«Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в нашем приоритетном списке».

В рамках дискуссии Ермак очертил перспективы проведения второго Саммита мира и предварительной подготовительной работы, которая предусматривает серию тематических конференций по каждому из пунктов Формулы мира

Он отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России.

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