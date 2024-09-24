Власти вводят в заблуждение гомельчан 24.09.2024, 14:55

В Гомеле зафиксированы рекордные уровни задымленности.

В ночь на 24 сентября в Гомеле были зафиксированы значительные превышения допустимых уровней загрязнения воздуха твердыми частицами из-за пожаров в экосистеме. «В горле першит», «задохнуться можно», «на улице невозможно дышать» — так гомельчане описывали ситуацию в соцсетях, пишет «Флагшток».

По данным сервиса AirMQ, действительно, уровни загрязнения воздуха достигали рекордных значений. Карты Worldview от NASA показали, что на Гомель вновь несло дым от трансграничных пожаров между Брянщиной и Черниговщиной из-за войны РФ против Украины.

В то же время провластные каналы, реагируя на ситуацию, приводят сведения МЧС, в которых утверждается, что «причин для беспокойства нет», а мглу объясняют небольшими лестными пожарами в Гомельской области и горением травы.

В информации неофициального канала издания облисполкома упоминается: «Стоит сказать, что дым от пожаров доходит к нам и с Украины», хотя на самом деле горит территория границы между РФ и Украиной — приграничье Черниговской области постоянно обстреливают российские военные.

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