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У россиян обнаружили всплеск интереса к астрологии, нумерологии и гаданиям

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  • 24.09.2024, 15:00
У россиян обнаружили всплеск интереса к астрологии, нумерологии и гаданиям

Интерес вырос сразу на четверть.

Россияне стали чаще интересоваться эзотерическими практиками: в январе–августе 2024 года общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных Yota, которые опубликовала Lenta.ru.

В целом прирост интернет-трафика на эзотерических ресурсах составил 38% год к году, а общее время, проведенное на них россиянами, увеличилось на 19%.

Среди всех сайтов, посвященных эзотерике, лидируют астрологические ресурсы: их посещает каждый второй (50%) пользователь этого сегмента, при этом они генерируют 43% трафика. В свою очередь, среди астрологических порталов россияне чаще отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах (32% от всего трафика). Сайты про гадания посещают 33% пользователей, а посвященные нумерологии порталы — 17%.

По данным аналитиков Yota, женщины проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины. На них приходится 68% пользователей таких ресурсов, они обеспечивают 69% трафика. При этом женщины в среднем проводят на порталах 9,4 минуты против 9,6 минуты у мужчин.

Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34%), а меньше всего — нумерологией (16%). Женщины чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%), и реже всего — порталы с гороскопами (15%).

Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте 26–45 лет (57% пользователей, 56% трафика). Однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет и зумеры 14–20 лет. Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36–45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26–35 лет.

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