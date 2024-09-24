The Hill: Харрис опережает Трампа среди молодых избирателей 7 24.09.2024, 15:17

Вице-президент США подняла волну энтузиазма среди молодежи.

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис почти вдвое (31%) опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа среди потенциальных избирателей в возрасте 18-29 лет. Об этом свидетельствует опрос Гарвардского института политики, сообщает The Hill (перевод — «Зеркало Недели»).

Результаты опроса также выявили увеличение разрыва в энтузиазме между избирателями Харрис и Трампа.

«Всего за несколько недель вице-президент Харрис подняла волну энтузиазма среди молодых избирателей. Харрис наслаждается идеальным штормом личной привлекательности, политической поддержки и позитивного охвата в социальных сетях», - сказал глава Гарвардского проекта по изучению общественного мнения Анил Какодкар.

В опросе, проведенном с 4 по 18 сентября, почти каждый третий из четырех респондентов-демократов в возрасте до 30 лет заявил, что планирует голосовать, по сравнению с тремя из пяти молодых республиканцев. Во время весеннего опроса разница в этих показателях между демократами и республиканцами составила всего 2%.

Также во время весеннего опроса три четверти избирателей Трампа заявили, что с энтузиазмом поддерживают своего кандидата, тогда как менее половины избирателей ожидаемого тогда кандидата от демократов Джо Байдена сказали то же. Более четырех из пяти избирателей Харрис заявили, что с энтузиазмом поддерживают ее кандидатуру, между тем показатели среди избирателей Трампа остаются практически неизменными.

Харрис посвятила много ресурсов работе с молодыми избирателями, в том числе обязалась посетить 150 студгородков. Ее команда также создала ряд мемов и видеоролики в X, Instagram и TikTok, чтобы повысить охват молодежи.

Это было заметное смещение по сравнению с Байденом, чья кампания не вызывала особого восхищения у многих молодых избирателей, особенно на фоне израильского наступления в Газе.

Кроме того, сентябрьский опрос демонстрирует увеличение гендерного разрыва. Весной разрыв в поддержке Байдена среди мужчин и женщин составил 17%. Что касается Харрис, то гендерный разрыв составляет более 30%, хотя мужчины и женщины склоняются к ее кандидатуре. Более половины опрошенных мужчин планируют проголосовать за Харрис, в то время как среди женщин подобное мнение высказали семь из десяти опрошенных. Больше чем каждый третий мужчина планирует поддержать Трампа, тогда как среди женщин за него планирует проголосовать почти каждая пятая.

Что касается расовой принадлежности, то поддержка Харрис среди темнокожих избирателей выросла на 30% по сравнению с показателями Байдена во время весеннего опроса, также вице-президент вернула себе лидерство среди белых избирателей.

«Этот опрос демонстрирует значительные изменения в общих настроениях и предпочтениях молодых американцев, поскольку кампания выходит на финишную прямую. Вице-президент Харрис укрепила позиции Демократической партии среди молодых избирателей, опередив Трампа в ключевых вопросах. Повышенный энтузиазм поколения Z и молодых миллениалов свидетельствует о потенциально решающей роли молодежи в голосовании 2024 года», – отметил директор по опросам IOP Джон Делла Вольпе.

Харрис значительно улучшила свои рейтинги среди молодых избирателей: из менее чем одного из трех, одобрявших ее работу весной, до почти половины опрошенных респондентов, положительно оценивших ее работу во время сентябрьского опроса.

Другие опросы также показали рост популярности и одобрения работы Харрис. Недавний опрос NBC показал 16-балльный скачок приверженности к Харрис, что является наибольшим ростом для политиков в опросах NBC со времен бывшего президента Джорджа Буша после терактов 11 сентября 2001 года.

Гарвардский опрос свидетельствует, что более половины респондентов видели мемы или шутливые публикации об одном из кандидатов в течение последнего месяца. Более вдвое больше тех, кто видел такие мемы, отметили, что это оказало положительное влияние на их впечатление о Харрис.

В опросе, проведенном в сентябре, приняли участие 2002 респондента в возрасте от 18 до 29 лет. Погрешность составляет 2,65%. Гарвардский «молодежный опрос» считается самым полным опросом среди молодежи, который проводится в США.

Ранее сообщалось, что избиратели поколения Z и миллениалы были важны для победы Байдена в 2020 году, обеспечив ему 20% поддержки, согласно анализу Pew Research Center. Поэтому голоса молодых избирателей также могут стать важными для Харрис.

Между тем, как пишут СМИ, демократы в США все больше обеспокоены тем, что социологи недооценивают поддержку среди избирателей, которую имеет Трамп, предполагая, что на самом деле перспективы его победы в ноябре могут быть значительно выше, чем свидетельствуют результаты социологических опросов.

Несмотря на то, что большинство национальных опросов показывают стабильное, хотя и умеренное преимущество Харрис, некоторые ее сторонники обеспокоены небольшим разрывом в трех северных штатах - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, победа в которых считается обязательной для того, чтобы «занять» Белый дом.

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