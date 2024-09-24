Минчанин на спор разгоняется по Свислочи на электросерфе 24.09.2024, 15:16

1,070

Видеофакт.

Он рассекает по Свислочи на электродоске, ловко подныривая под пешеходные мостики. Учитывая, что обычно самый «экстремальный» вид транспорта в центре — это катамаран, видео действительно впечатляет, пишет onliner.by.

Кирилл вырос в Серебрянке, 10 лет провел там, где не стоило находиться, а позже увлекся экстремальными видами спорта. Вейкборд, параплан, дайвинг, в том числе подледный — этот парень испытывает себя на прочность самыми разными способами.

На этот раз решил прокатиться по центру Минска на электросерфе. Опасность тут не в скорости, а скорее в препятствиях, от которых надо было умело уворачиваться.

— Вообще мой электросерф разгоняется обычно до скорости 45 км/ч, но перед мостами я немного снижал скорость где-то до 27 км/ч. Стартовал на Свислочи возле парка им. Янки Купалы, а финишировал на ул. Даумана возле дамбы. Все расстояние преодолел минут за 12.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com