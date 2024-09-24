Лукашенко стал на шаг ближе к Гааге 1 24.09.2024, 15:31

В МУС передали документы о причастности диктатора к депортации украинских детей.

Freedom House Ukraine вместе с центром прав человека ZMINA, а также другими партнерами передали в Международный уголовный суд новые документы, касающиеся непосредственного участия режима Лукашенко «в перемещении, политической индоктринации и милитаризации более чем 2200 детей с оккупированных украинских территорий». Об этом сообщил Юрий Юркевич.

Полное расследование будет опубликовано 4 октября.

We, alongside @ZMINAUkraine and @RchrSev, submitted new evidence to the @IntlCrimCourt last week highlighting the Lukashenka regime’s direct involvement in displacing, brainwashing, and militarizing more than 2,200 children from occupied Ukrainian territories.



Our full… pic.twitter.com/Fam9gP5PWF — Freedom House (@freedomhouse) September 23, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com