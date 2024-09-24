Лукашенко стал на шаг ближе к Гааге

Лукашенко стал на шаг ближе к Гааге1
- 24.09.2024, 15:31
В МУС передали документы о причастности диктатора к депортации украинских детей.
Freedom House Ukraine вместе с центром прав человека ZMINA, а также другими партнерами передали в Международный уголовный суд новые документы, касающиеся непосредственного участия режима Лукашенко «в перемещении, политической индоктринации и милитаризации более чем 2200 детей с оккупированных украинских территорий». Об этом сообщил Юрий Юркевич.
Полное расследование будет опубликовано 4 октября.
We, alongside @ZMINAUkraine and @RchrSev, submitted new evidence to the @IntlCrimCourt last week highlighting the Lukashenka regime’s direct involvement in displacing, brainwashing, and militarizing more than 2,200 children from occupied Ukrainian territories.— Freedom House (@freedomhouse) September 23, 2024
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