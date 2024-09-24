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В Кремле боятся появления «нового Пригожина»

  • 24.09.2024, 15:38
В Кремле боятся появления «нового Пригожина»

Госдума пошла на исключительные меры.

В России готовятся отправлять людей в тюрьмы и колонии на пожизненный срок за организацию вооруженного мятежа.

Существующая на данный момент норма предусматривает лишение свободы только на срок от 12 до 20 лет.

Ужесточить наказание предлагает Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, там законопроект уже одобрили и, как стало известно 23 сентября, отправили на чтение в нижнюю палату, сообщает «Диалог.UA».

Предполагается, что мера наказания за организацию и участие в вооруженном мятеже будет стартовать от 15 лет.

Предусмотрено также пожизненное лишение свободы и штраф до 1 млн рублей в случае, если мятеж повлечет человеческие жертвы или иные тяжелые последствия.

Указанная перестраховка предсказуема, ведь поражения армии РФ в Курской области, неспособность Путина и властей в целом защитить территорию вызывает возмущение в обществе.

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