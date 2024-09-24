Житель Гродно заметил странное поведение жены и сохранил 120 тысяч рублей 2 24.09.2024, 15:49

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Бдительный мужчина спас семейный бюджет.

Телефонные мошенники почти уговорили 78-летнюю жительницу Гродно переслать им 120 тысяч рублей. Подробности инцидента рассказали в Следственном комитете.

16 сентября женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником финансовой милиции и сообщил о том, что на имя пенсионерки оформлен кредит на 38 тысяч рублей. Разумеется, последняя пояснила, что сама ничего не оформляла. Далее лжесотрудник сообщил, что ее деньги будут похищены и переведены заграницу, уточнил имеются ли у пенсионерки наличные средства. Получив положительный ответ, злоумышленник сказал своей жертве, что всю наличку необходимо задекларировать путем перевода на указанный им карт-счет.

Супруг пенсионерки заметил неестественное поведение жены. Последняя нервничала, была взъерошена, при этом стала собирать все семейные сбережения. Мужчина понял, что что-то произошло. После чего супруга рассказала всю историю. Бдительный пенсионер осознал, что это мошенники, о чем и сообщил в милицию.

«Телефонные разговоры велись с женщиной с различных абонентских номеров. При этом ни особая секретность происходящего, ни спешность передачи денежных средств не насторожили потерпевшую. И только благодаря бдительности супруга потери семейных сбережений удалось избежать», — сообщили в СК.

Всего доверчивая жительница областного центра собиралась передать злоумышленникам 120 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 и ч.4 ст. 209 УК (Покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере). Личность подозреваемых устанавливается.

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