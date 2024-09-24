Российский военный корабль открыл огонь по норвежскому судну 5 24.09.2024, 15:54

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Инцидент произошел в Арктике.

Российский военный корабль потребовал от норвежского рыболовного судна покинуть район в Северном Ледовитом океане, а когда оно этого не сделало, открыл предупредительный огонь. Об этом рассказал капитан пострадавшего судна Эйстейн Ортен, пишет The Moscow Times.

По его словам, он вместе со своей командой из пяти человек столкнулся с большим противолодочным кораблем ВМФ РФ «Адмирал Левченко» 12 сентября. «Меня вызвали по радио: «Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район». Я ответил, что об этом не может быть и речи», — пересказал Ортен диалог.

После этого 163-метровый военный корабль устремился к 15-метровой рыболовной лодке, трубя в гудок и делая предупредительный выстрел, который взорвался в воде около норвежского судна. «Это был мощный взрыв, нашу лодку трясло», — сказал Ортен, добавив, что они быстро отплыли на безопасное расстояние.

Представитель Объединенного штаба Вооруженных сил Норвегии подтвердил, что между российским военным кораблем и норвежским рыболовным судном состоялись переговоры по радио, но предупредительный выстрел не был зафиксирован.

Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Норвегии в Баренцевом море, которое поделено между Норвегией и Россией. До этого российские военные проводили в норвежской экономической зоне учения и запускали ракеты, что вызывало гнев у местных рыбаков.

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