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Белорус сорвал красно-зеленый флаг в Лунинецком районе

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  • 24.09.2024, 15:59
  • 1,546
Белорус сорвал красно-зеленый флаг в Лунинецком районе

И сломал флагшток.

Три года назад продавец магазина агрогородка Дятловичи Лунинецкого района пожаловалась в милицию, что ночью кто-то сорвал со здания магазина красно-зеленый флаг и сломал флагшток.

На место вызвали эксперта Госкомитета судебных экспертиз. Недалеко от магазина он нашел бутылку из-под пива с отпечатком пальца. Однако совпадений в базе не было.

Уже в 2024 году во время призывной кампании 21-летний местный житель сдал в военкомате отпечатки пальцев. Вскоре его задержали: оказалось, его отпечаток совпал с найденным на банке три года назад.

Силовики утверждают, что парень признал свою вину в том, что украл госфлаг. Ему грозит от штрафа до трех лет тюрьмы.

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