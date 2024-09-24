Белорус сорвал красно-зеленый флаг в Лунинецком районе

Белорус сорвал красно-зеленый флаг в Лунинецком районе2
- 24.09.2024, 15:59
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И сломал флагшток.
Три года назад продавец магазина агрогородка Дятловичи Лунинецкого района пожаловалась в милицию, что ночью кто-то сорвал со здания магазина красно-зеленый флаг и сломал флагшток.
На место вызвали эксперта Госкомитета судебных экспертиз. Недалеко от магазина он нашел бутылку из-под пива с отпечатком пальца. Однако совпадений в базе не было.
Уже в 2024 году во время призывной кампании 21-летний местный житель сдал в военкомате отпечатки пальцев. Вскоре его задержали: оказалось, его отпечаток совпал с найденным на банке три года назад.
Силовики утверждают, что парень признал свою вину в том, что украл госфлаг. Ему грозит от штрафа до трех лет тюрьмы.