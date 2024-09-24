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«От $100 до квартиры»: сколько белорусы дарят на свадьбу

  • 24.09.2024, 16:22
«От $100 до квартиры»: сколько белорусы дарят на свадьбу

Необычный опрос показали на видео.

Журналисты onliner.by задались классическим вопросом: «Что подарить на свадьбу?» — и отправились на улицы города за мнением самих белорусов. Ведь ни один гугл не даст такого правдивого ответа, как случайный прохожий. В процессе опроса мы поняли, что дело тут тонкое: какие-то подарки уместны, а какие-то вызовут нервный тик у молодоженов. Словом, задача не из легких.

Если хочется быть оригинальным, дарите полезные вещи: посуду, постельное белье или мультиварку. Невесту это явно обрадует больше, чем конверт с деньгами, считают некоторые прохожие. Для кого-то и мультипекарь — мечта.

Важный нюанс — окупаемость свадьбы. Ведь одно дело хорошо погулять, а другое — остаться с долгами. Тут важно не уйти в кредитное пике, потому что платить за счастливый день еще 10 лет — это такая себе романтика.

Белорусы сходятся во мнении, что, если молодожены мечтают о свадьбе с размахом, лучше накопить деньги заранее, а не брать кредиты в банке. Все-таки брак — это не финансовый проект, а союз двух любящих сердец.

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