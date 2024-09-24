закрыть
24 сентября 2024, вторник, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Белорусский самолет намеренно залетел на территорию Украины

4
  • 24.09.2024, 16:58
  • 7,368
Эксперт: Белорусский самолет намеренно залетел на территорию Украины

Лукашенко пошел на провокацию.

Во вторник, 24 сентября, мониторинговые группы сообщили, что на территорию Украины со стороны Беларуси залетела воздушная цель, которую идентифицировали как истребитель ЯК-130.

Что это было — случайность или намеренная провокация? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Я исключаю, что это случайность, скорее всего, это намеренная провокация, которая вписывается в ту канву и логику событий, происходящих в последнее время. Дело в том, что Лукашенко периодически отдает приказы, чтобы белорусские войска перебазировались из Бобруйска в сторону Гомеля, где они проводят определенные маневры. Порой они происходят вдоль границы, Украина все это мониторит и видит.

Понятно, что есть соответствующее давление и Путина, Лукашенко выполняет и указания Кремля. Мне кажется, залет этого самолета в воздушное пространство Украины может объясняться несколькими моментами. Во-первых, это намеренная провокация с целью выявления реакции украинской системы ПВО, проверка реакции, что Украина будет делать, как действовать. Не исключено, что они хотели, чтобы этот самолет даже сбили, чтобы был повод говорить о том, что якобы Украина сбила где-то белорусский самолет.

Второе — это то, что таким образом Россия может готовиться к нанесению ударов по территории Украины со стороны Беларуси. Поэтому они просят Лукашенко устраивать провокации, чтобы изучать места расположения ПВО, украинскую реакцию и так далее.

Версия о том, что это случайный инцидент, в данном случае кажется наименее вероятной.

— Одновременно с этим появилась информация, что возле белорусских нефтеперерабатывающих заводов разместили комплексы ПВО. Лукашенко боится ответа на свои провокации?

— Это свидетельствует о том, что, возможно, Лукашенко известны какие-то факты, что с территории Беларуси могут готовится провокации со стороны России. Соответственно, Лукашенко таким образом хочет обезопаситься на перед. Он понимает, что как только с территории Беларуси будут какие-то агрессивные действия в сторону Украины, то Украина будет реализовывать право на самооборону, в том числе и наносить удары по различного рода военным объектам на территории Беларуси.

Что касается того же Мозырского НПЗ, давно известно, что он поставляет топливо и в Россию, обеспечивая в том числе и военные потребности РФ, поэтому это все легитимные военные цели.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина