Эксперт: Белорусский самолет намеренно залетел на территорию Украины 4 24.09.2024, 16:58

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Лукашенко пошел на провокацию.

Во вторник, 24 сентября, мониторинговые группы сообщили, что на территорию Украины со стороны Беларуси залетела воздушная цель, которую идентифицировали как истребитель ЯК-130.

Что это было — случайность или намеренная провокация? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Я исключаю, что это случайность, скорее всего, это намеренная провокация, которая вписывается в ту канву и логику событий, происходящих в последнее время. Дело в том, что Лукашенко периодически отдает приказы, чтобы белорусские войска перебазировались из Бобруйска в сторону Гомеля, где они проводят определенные маневры. Порой они происходят вдоль границы, Украина все это мониторит и видит.

Понятно, что есть соответствующее давление и Путина, Лукашенко выполняет и указания Кремля. Мне кажется, залет этого самолета в воздушное пространство Украины может объясняться несколькими моментами. Во-первых, это намеренная провокация с целью выявления реакции украинской системы ПВО, проверка реакции, что Украина будет делать, как действовать. Не исключено, что они хотели, чтобы этот самолет даже сбили, чтобы был повод говорить о том, что якобы Украина сбила где-то белорусский самолет.

Второе — это то, что таким образом Россия может готовиться к нанесению ударов по территории Украины со стороны Беларуси. Поэтому они просят Лукашенко устраивать провокации, чтобы изучать места расположения ПВО, украинскую реакцию и так далее.

Версия о том, что это случайный инцидент, в данном случае кажется наименее вероятной.

— Одновременно с этим появилась информация, что возле белорусских нефтеперерабатывающих заводов разместили комплексы ПВО. Лукашенко боится ответа на свои провокации?

— Это свидетельствует о том, что, возможно, Лукашенко известны какие-то факты, что с территории Беларуси могут готовится провокации со стороны России. Соответственно, Лукашенко таким образом хочет обезопаситься на перед. Он понимает, что как только с территории Беларуси будут какие-то агрессивные действия в сторону Украины, то Украина будет реализовывать право на самооборону, в том числе и наносить удары по различного рода военным объектам на территории Беларуси.

Что касается того же Мозырского НПЗ, давно известно, что он поставляет топливо и в Россию, обеспечивая в том числе и военные потребности РФ, поэтому это все легитимные военные цели.

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