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В Беларусь идут дожди

  • 24.09.2024, 17:24
  • 2,272
В Беларусь идут дожди
Фото: Charter97.org

Будут и грозы.

Ночью в среду, 25 сентября, на западе Беларуси пройдут кратковременные дожди. В дневные часы осадки возможны уже не только в западных, но и в центральных районах страны. Местами прогнозируются грозы.

В ночные часы температура воздуха составит от +9 до +15 градусов (местами на Гомельщине — до +6, в Минске — от +11 до +13), днем — 20-25 тепла (по юго-востоку — до +28, в столице — от +21 до +23 градусов).

В четверг дожди уже возможны почти по всей Беларуси. В дневные часы будет 18-25 градусов тепла. Похожие погодные условия сохранятся в пятницу.

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