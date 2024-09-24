В Беларусь идут дожди
- 24.09.2024, 17:24
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Будут и грозы.
Ночью в среду, 25 сентября, на западе Беларуси пройдут кратковременные дожди. В дневные часы осадки возможны уже не только в западных, но и в центральных районах страны. Местами прогнозируются грозы.
В ночные часы температура воздуха составит от +9 до +15 градусов (местами на Гомельщине — до +6, в Минске — от +11 до +13), днем — 20-25 тепла (по юго-востоку — до +28, в столице — от +21 до +23 градусов).
В четверг дожди уже возможны почти по всей Беларуси. В дневные часы будет 18-25 градусов тепла. Похожие погодные условия сохранятся в пятницу.