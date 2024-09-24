Старший сын Зидана завершил карьеру в 29 лет 24.09.2024, 18:06

Энцо Зидан

Три других сына чемпиона мира также являются футболистами и свои карьеры пока продолжают.

Энцо Зидан, старший сын чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедина Зидана, завершил карьеру футболиста в возрасте 29 лет. Об этом сообщает испанская газета AS.

Последней командой полузащитника была испанская «Фуэнлабрада», где он выступал в 2022–2023 годах, провел 29 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Зидан решил завершить карьеру из-за отсутствия мотивации, теперь Энцо хочет больше времени уделять семье (у него три дочери).

Зидан является воспитанником мадридского «Реала», но за первую команду он не провел ни одного матча. Полузащитник играл за испанские «Алавес», «Райо Махадаонда» и «Альмерию», швейцарскую «Лозанну», португальский «Авеш» и французский «Родез».

Другие три сына Зинедина Зидана также являются профессиональными футболистами. 26-летний Лука (вратарь) играет за «Гранаду», 22-летний Тео (полузащитник) — за «Кордобу», 18-летний Эльяс (защитник) — за «Бетис».

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