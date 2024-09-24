В Гомеле пристав оказался в одной больничной палате с должником, за которым гонялся полгода

В Гомеле пристав оказался в одной больничной палате с должником, за которым гонялся полгода8
- 24.09.2024, 18:19
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Что было дальше.
В Гомеле с судебным исполнителем произошла необычная история. Он лег в больницу на профобследование и там случайно оказался в одной палате со своим должником, которого искал полгода. Тот сам все выболтал своему соседу, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Поиски 36-летнего гомельчанина, на счету которого висел долг за «услуги» изолятора временного содержания, продолжались полгода. За это время судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Железнодорожного района Гомеля ни разу не видел должника — квартира всегда была закрыта, а повестки оставались без внимания.
Однажды пристав лег в больницу и очень удивился, когда в медицинскую палату заселился полный тезка неуловимого неплательщика. Не подозревая о странном соседстве, он раскрыл свой источник доходов, упомянув и долги, которые не собирался отдавать.
На следующий день удивляться пришлось должнику: в дверь его палаты постучались сотрудники отдела принудительного исполнения. Он не стал спорить с законом и согласился с арестом мобильного телефона.
Продажа имущества с торгов позволит погасить долг и закрыть исполнительное производство.