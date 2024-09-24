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Вакцинация против гриппа стартовала в Минске

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  • 24.09.2024, 18:37
Вакцинация против гриппа стартовала в Минске

Где можно привиться.

В Минске начинается вакцинация от вируса гриппа.

Прививочная кампания пока проводится не повсеместно в учреждениях здравоохранения города, а только в некоторых, в том числе в 21-й центральной районной поликлинике Заводского района.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», вакцинируют здесь всех желающих.

«Пока на платной основе препаратом французского производства «Ваксигрип Тетра», – рассказала главный врач медучреждения Наталья Мысливчик.

По ее словам, это эффективная вакцина, которая не приводит к осложнениям и используется в белорусской медицине многие годы.

Как отметила Мысливчик, минчане активно прививаются французским препаратом. Вакцину от гриппа получают и работники предприятий Заводского района.

Отметим, что Минздрав Беларуси пока не объявлял о массовой иммунизации населения от гриппа.

Отметим, что в Беларуси вакцинация против гриппа в этом году будет проводиться тремя вакцинами.

Среди них:

«Вакцина для профилактики гриппа» (трехвалентная, производство Россия, ее будут прививать бесплатно)

«Ваксигрип Тетра» (четырехвалентная, производство Франция, прививка платная)

«Инфлювак Тетра» (четырехвалентная, производство Швейцария, прививка платная).

Так как вирус гриппа склонен к мутациям, то штаммовый состав вакцин меняется ежегодно, сообщил на пресс-конференции в Минске заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

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