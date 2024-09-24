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ВСУ атаковали критически важный для армии РФ комбинат «Каменский»

  • 24.09.2024, 18:46
  • 4,784
ВСУ атаковали критически важный для армии РФ комбинат «Каменский»

Там производят топливо для ракетных двигателей.

В ночь с 22 на 23 сентября в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области сработала ПВО.

По данным источников Astra в экстренных службах региона, были сбиты 2 неустановленные ракеты (предположительно, «Нептун»). При падении одной из сбитых ракет на территории предприятия была повреждена труба газоснабжения, также рядом загорелась трава.

Федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский» — одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского. В 2011 году Сentral Intelligence Agency (ЦРУ) частично рассекретило данные, связанные с созданием в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2 (в американской классификации — SS-13 Savage). В документах ЦРУ комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа и размещения испытательных установок, обратила внимание «Новая газета» еще в 2021 году.

Предприятие уже атаковали дроны в апреле 2024 года.

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