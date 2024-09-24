Хорватский теннисист стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории ATP

Хорватский теннисист стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории ATP1
- 24.09.2024, 19:02
Марин Чилич побил рекорд, выиграв турнир с 777-го места в мировом рейтинге.
Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира ATP в Ханчжоу (Китай).
В финальном матче 35-летний хорват победил китайца Чжан Чжичжэня, 43-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Чилич, чемпион US Open 2014 года, из-за проблем с коленом в последние несколько лет выступал неудачно. Перед началом турнира в Ханчжоу он занимал 777-е место в мировом рейтинге, в основную сетку он получил wild card.
В итоге Чилич стал самым низкорейтинговым победителем турнира ATP в истории. Он побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта, который в 1998-м завоевал титул в Аделаиде, занимая 550-ю строчку.
Чилич выиграл свой 21-й турнир в карьере и первый с 2021 года.
За свою победу Чилич получит $152,24 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. В следующем обновлении рейтинга ATP он приблизится к топ-200.