Хорватский теннисист стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории ATP 1 24.09.2024, 19:02

Марин Чилич

Марин Чилич побил рекорд, выиграв турнир с 777-го места в мировом рейтинге.

Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира ATP в Ханчжоу (Китай).

В финальном матче 35-летний хорват победил китайца Чжан Чжичжэня, 43-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Чилич, чемпион US Open 2014 года, из-за проблем с коленом в последние несколько лет выступал неудачно. Перед началом турнира в Ханчжоу он занимал 777-е место в мировом рейтинге, в основную сетку он получил wild card.

В итоге Чилич стал самым низкорейтинговым победителем турнира ATP в истории. Он побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта, который в 1998-м завоевал титул в Аделаиде, занимая 550-ю строчку.

Чилич выиграл свой 21-й турнир в карьере и первый с 2021 года.

За свою победу Чилич получит $152,24 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. В следующем обновлении рейтинга ATP он приблизится к топ-200.

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