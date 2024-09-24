Обнародованы кадры с Волчанского агрегатного завода, который освободили от оккупантов
- 24.09.2024, 19:40
В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.
Подразделения ГУР МО 24 сентября освободили от россиян Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, уничтожив оккупантов во всех зданиях предприятия. Об этом сообщается в Facebook военной разведки Украины.
Отмечается, что операцию провели спецгруппы ГУР МО.
«Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой», – сказано в сообщении.
Как рассказали в военной разведке, россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую «крепость», задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения.
Кроме того, против разведчиков оккупанты непрерывно применяли значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБ и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», добавили в ГУР.
«Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МО Украины удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта», – говорится в сообщении.
ГУР МО также обнародовало в Facebook фото из Волчанского агрегатного завода.