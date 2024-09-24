Обнародованы кадры с Волчанского агрегатного завода, который освободили от оккупантов 24.09.2024, 19:40

В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Подразделения ГУР МО 24 сентября освободили от россиян Волчанский агрегатный завод в Харьковской области, уничтожив оккупантов во всех зданиях предприятия. Об этом сообщается в Facebook военной разведки Украины.

Отмечается, что операцию провели спецгруппы ГУР МО.

«Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой», – сказано в сообщении.

Как рассказали в военной разведке, россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую «крепость», задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения.

Кроме того, против разведчиков оккупанты непрерывно применяли значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБ и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», добавили в ГУР.

«Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МО Украины удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта», – говорится в сообщении.

ГУР МО также обнародовало в Facebook фото из Волчанского агрегатного завода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com