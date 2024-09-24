В Дроздах продают дорогой дом, которым раньше владела семья чиновника 4 24.09.2024, 20:15

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Он призывал коллег жить по средствам.

В Минске в Дроздах никак не могут продать самый дорогой в микрорайоне коттедж. И чем дольше он на рынке недвижимости, тем выше становится цена. Сейчас за недвижимость просят 3 млн 360 тыс. долларов. Ранее недвижимость принадлежала семье экс-главы Следственного комитета Валентина Шаева.

Коттедж находится в переулке Семковском в Минске. По всей видимости, это один из самых дорогих домов (если не самый), которые выставлены на продажу в Дроздах.

Цена объекта — 3 млн 360 тыс. долларов. Это почти 10 млн 820 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 24 сентября.

Примечательно, что чем дольше не могут продать этот люксовый коттедж, тем выше становится его цена. В феврале этого года его выставляли за 3 млн 260 тыс. долларов. В сентябре 2023-го за этот дом просили 3 млн 50 тыс. долларов, в июне — 2 млн 950 тыс.

Как ранее сообщала «Наша Нiва», в 2019 году этот дом также выставлялся на продажу. Тогда он был недостроенным и выглядел более скромно, а просили за него почти 900 тысяч долларов. По данным издания, на тот момент недвижимость числилась за Антониной Романовой из Глубокого — тещей Валентина Шаева, возглавлявшего Следственный комитет в 2012—2015 годах. Она в 2019 году признавалась изданию, кем приходится чиновнику. Когда Шаев управлял СК, то предлагал введение дополнительной ответственности для чересчур богатых чиновников — вплоть до взыскания в доход государства такого имущества.

С помощью команды проекта BELPOL «Зеркалу» удалось выяснить, что владелица участка (родственница былого главы СК) на улице по соседству с другими высокопоставленными чиновниками не менялась как минимум до середины 2021 года. Кто владеет дорогой недвижимостью сейчас, неизвестно.

В объявлении подчеркивается, что в коттедже еще никто не жил. Участок в 14,5 сотки находится в частной собственности. Из данных, предоставленных BELPOL, видно, что в 2014 году участок принадлежал государству. Антонина Романова получила его по договору дарения в ноябре 2019 года.

Общая площадь объекта — 305 м², жилая — 200 м².

Если перевести стоимость жилья в среднюю зарплату белоруса (в августе она была 2 355,1 рубля), то выходит, что копить на нее пришлось бы нескольким поколениям, а именно — на протяжении 382 лет. И это если не есть, не пить, не платить налоги, аренду — то есть если откладывать полностью весь такой доход.

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