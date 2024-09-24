Украина и Польша договорились развивать железнодорожные маршруты в Азию 24.09.2024, 20:28

В обход России.

АО «Укрзалізниця» и «Польские государственные железные дороги» (PKP) будут развивать интермодальные маршруты в Азию в обход России. Договоренность об этом достигнута во время выставки InnoTrans 2024 в Берлине. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

Как отметили в компании, с начала полномасштабной войны перевозку из Китая и Центральной и Восточной Азии через Украину фактически остановили.

Однако, даже несмотря на войну, Украина остается перспективной страной для построения диверсификационного сообщения между Азией и странами ЕС, в частности благодаря маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Украина – Польша, пояснили в «Укрзалізниці».

«Поэтому главной задачей для обеих сторон является восстановление и развитие Евразийского интермодального сообщения и обеспечение максимальной эффективности железнодорожных грузовых перевозок на польско-украинских пограничных переходах», – отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Лященко.

Географическое положение Польши имеет стратегическое значение для развития евразийского железнодорожного транспорта, отметил генеральный директор АО «Польская государственная железная дорога» & PKP Group Алан Беруд. Ведь именно там сходятся несколько железнодорожных маршрутов, ведущих из Азии в Европу.

«Убежден, что это сотрудничество будет способствовать увеличению железнодорожных грузопотоков между Польшей и Украиной и развитию торгового коридора из Китая через Центральную и Восточную Азию», – подчеркнул он.

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