В президентской гонке между Трампом и Харрис нет явного лидера

В президентской гонке между Трампом и Харрис нет явного лидера3
- 24.09.2024, 20:46
Соцопрос CNN.
Шансы кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на победу в выборах примерно равны. Явного лидера пока нет.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соцопрос CNN.
Согласно данным соцопроса, 48% избирателей в США поддерживают Харрис, в то время как 47% - Трампа. Еще около 2% хотят голосовать за либертарианца Чейза Оливера и 1% - за кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.
Также, согласно ответам респондентов, 72% сторонников Трампа скорее поддерживают его, чем хотят голосовать против Харрис. При этом 60% сторонников Харрис скорее поддерживают ее, чем хотят голосовать против Трампа.
CNN обращает внимание, что такие результаты являются значительным сдвигом по сравнению с тем, что происходило летом. В последнем соцопросе издания, который был проведен вскоре после выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, сторонники Харрис были поделены поровну между теми, кто поддерживал ее, и теми, кто выступал против президентства Трампа.
При этом сторонники Байдена в более ранних опросах утверждали, что своим выбором они в основном выступают против Трампа.