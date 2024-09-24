В Минской области завтра начнут проверять водителей автобусов 1 24.09.2024, 20:53

К рейдам также привлекут транспортную инспекцию Минсктранса.

С 25 по 27 сентября Госавтоинспекция столичного региона будет контролировать безопасность при перевозке пассажиров в автобусах, сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

К рейдам также привлекут транспортную инспекцию Минсктранса.

Особенно тщательно инспекторы будут проверять международные и междугородние пассажирские автобусы.

«Проверка автобусов будет включать в себя техническое состояние транспортного средства, документацию и соблюдение водителями автобусов правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

В случае выявления технических неисправностей автобусов, к ответственности привлекут и должностных лиц, которые за это отвечают.

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