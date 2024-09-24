Польский теннисист пожертвует по €100 за каждый эйс жертвам наводнения 24.09.2024, 21:29

Хуберт Хуркач

В прошлом сезоне Хуберт Хуркач сделал более 1000 эйсов.

Польский теннисист, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач пожертвует по €100 за каждый свой эйс жертвам наводнения в стране. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Эйс — это подача на вылет, когда мяч попал в поле, но противник не успел его коснуться. Подающий же выигрывает очко в розыгрыше.

«Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона я буду жертвовать по €100 за каждый эйс, чтобы поддержать пострадавших от разрушительных наводнений в Польше. Для меня спорт — это не просто соревнования, но и платформа для оказания влияния», — написал Хуркач.

В прошлом сезоне Хуркач сделал более 1000 эйсов. Подобное удавалось только девяти теннисистам в истории.

В середине сентября в результате сильных дождей в Центральной Европе началось одно из крупнейших наводнений за последние 20 лет.

В Польше 16 сентября ввели режим стихийного бедствия. Из русла вышла река Ныса, в результате вода поднялась в Силезском и Нижне-Силезском воеводствах на юге и юго-западе страны. В некоторых районах смыло мосты, в ряде населенных пунктов началась эвакуация с помощью вертолетов.

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