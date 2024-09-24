закрыть
24 сентября 2024, вторник, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польский теннисист пожертвует по €100 за каждый эйс жертвам наводнения

  • 24.09.2024, 21:29
Польский теннисист пожертвует по €100 за каждый эйс жертвам наводнения
Хуберт Хуркач

В прошлом сезоне Хуберт Хуркач сделал более 1000 эйсов.

Польский теннисист, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач пожертвует по €100 за каждый свой эйс жертвам наводнения в стране. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Эйс — это подача на вылет, когда мяч попал в поле, но противник не успел его коснуться. Подающий же выигрывает очко в розыгрыше.

«Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона я буду жертвовать по €100 за каждый эйс, чтобы поддержать пострадавших от разрушительных наводнений в Польше. Для меня спорт — это не просто соревнования, но и платформа для оказания влияния», — написал Хуркач.

В прошлом сезоне Хуркач сделал более 1000 эйсов. Подобное удавалось только девяти теннисистам в истории.

В середине сентября в результате сильных дождей в Центральной Европе началось одно из крупнейших наводнений за последние 20 лет.

В Польше 16 сентября ввели режим стихийного бедствия. Из русла вышла река Ныса, в результате вода поднялась в Силезском и Нижне-Силезском воеводствах на юге и юго-западе страны. В некоторых районах смыло мосты, в ряде населенных пунктов началась эвакуация с помощью вертолетов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина