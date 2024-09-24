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Китай впервые в истории вывел все свои авианосцы в море

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  • 24.09.2024, 22:04
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Китай впервые в истории вывел все свои авианосцы в море

Пекин может развернуть свои суда для нападения на Тайвань.

Впервые в истории армия Китая вывела в море одновременно все свои авианосцы. Это позволяет посмотреть на то, как КНР может развернуть свои суда во время, скажем, нападения на Тайвань.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, в минувшие выходные все три китайских авианосца — бывший советский «Ляонин», его сестринский корабль местного производства «Шаньдун» и новейший, самый большой и лучший авианосец китайского производства «Фуцзянь» - были в море.

Известно, что «Фуцзянь» проводит испытания в Желтом море. «Шаньдун» находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с эскортом. «Ляонин» с эскортом находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня. Интересно, что «Фуцзянь» еще не находится на вооружении китайской армии. Однако когда он присоединится к флоту, Китай станет второй в мире авианосной силой, опередив двухпалубные Королевские ВМС и ВМС в Индии.

Однако будет отставать от флота США. Более того, носители КНР меньше чем в США: «Ляонин» и «Шаньдун» водоизмещением около 60 000 тонн. «Фуцзянь» – около 70 000 тонн. Их воздушная компонента меньше и, что особенно важно, только «Фуцзянь» имеет катапульты – их три – и может запускать истребители J-15 и (в перспективе) J-35 с максимальным весом.

Как пишет The Telegraph, факт того, что китайцы отправили в море сразу три авианосца, являющиеся угрозой для Тайваня.

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