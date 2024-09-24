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В Светлогорском районе принудительно эвакуировали деревню

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  • 24.09.2024, 22:16
  • 1,512
В Светлогорском районе принудительно эвакуировали деревню

Что произошло?

В Светлогорском районе принудительно эвакуировали деревню Кастрычник. Местные чиновники и силовики говорят, что это тренировка не на случай войны, а на случай крупного лесного пожара.

В деревне высадился целый «десант», который занимался учебной эвакуацией. Присутствовали и милиционеры. Они обходили каждый дом со списками 37 жителей, отрывали людей от работы. Все ли согласились «эвакуироваться», не уточняется.

На автобусе сельчан отвезли в Паричи, где разместили в местной школе. А потом вернули обратно в Кастрычник.

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