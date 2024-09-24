Зеленский встречался с Шольцем за закрытыми дверями

Зеленский встречался с Шольцем за закрытыми дверями1
- 24.09.2024, 22:23
Говорили без переводчиков.
В США президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц беседовали «абсолютно за закрытыми» дверями и без переводчиков. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телемарафона.
По его словам, лидеры решили провести встречу в формате «полного тет-а-тет» даже без переводчиков.
Лидеры встретились «абсолютно за закрытыми дверями» – и, соответственно, ничего публичного из этой встречи вынести нельзя, заявил Никифоров.