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Байден вскоре объявит о новой помощи Украине

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  • 24.09.2024, 23:01
Байден вскоре объявит о новой помощи Украине
Джо Байден

Это произойдет на встрече с Зеленским.

Американский президент Джо Байден в день встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявит о новых шагах по оказанию военной помощи, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

С его слов, Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».

Кроме того, президенты обсудят запрос Киева о снятии ограничений на дальние удары по территории России западным вооружением. Кирби отметил, что Байден все еще не готов удовлетворить эту просьбу Украины: «Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остается прежней. Это те указания, которые мы дали Украине».

Новый пакет помощи включает в себя кассетные боеприпасы, уточнили агентству в Пентагоне.

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