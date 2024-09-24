Байден вскоре объявит о новой помощи Украине

Байден вскоре объявит о новой помощи Украине1
- 24.09.2024, 23:01
Это произойдет на встрече с Зеленским.
Американский президент Джо Байден в день встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявит о новых шагах по оказанию военной помощи, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
С его слов, Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».
Кроме того, президенты обсудят запрос Киева о снятии ограничений на дальние удары по территории России западным вооружением. Кирби отметил, что Байден все еще не готов удовлетворить эту просьбу Украины: «Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остается прежней. Это те указания, которые мы дали Украине».
Новый пакет помощи включает в себя кассетные боеприпасы, уточнили агентству в Пентагоне.