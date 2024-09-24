Назван крупнейший финансовый центр мира 24.09.2024, 23:17

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Нью-Йорк или Лондон?

Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге самых крупных финансовых центров мира. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index.

Нью-Йорк занимает первое место в рейтинге с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте этого года, Нью-Йорк потерял один балл и получил оценку в 763 балла, тогда как Лондон, занимающий вторую позицию, прибавил три балла, его оценка составляет 750 баллов.

Тройку лидеров замыкает Гонконг, обогнавший Сингапур с 749 баллами против 747. Пятую строчку сохранил Сан-Франциско, на шестую ступеньку из девятой переместился Чикаго, на седьмой из восьмой — Лос-Анджелес. Шанхай откатился на две позиции и занял восьмое место.

По сравнению с предыдущим рейтингом в первой десятке произошли две смены: десятку покинули Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэну и Франкфурту.

Индекс мировых финансовых центров впервые опубликован в 2007 году, его обновляют каждые полгода.

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