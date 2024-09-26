Североевропейским государствам предложили вооружить по батальону ВСУ 26.09.2024, 1:21

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Североевропейским государствам было предложено присоединиться к проекту «Северная бригада» во время визита заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Александра Балануцы в Норвегию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 25 сентября.

В рамках инициативы каждая страна Северной Европы может подготовить и вооружить по украинскому батальону.

Также украинский чиновник призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

Украинская делегация провела встречу с представителями компаний оборонной промышленности – NAMMO, Fjord Defence, FLIR UAS, Kongsberg, Equipnor, Norlense и Rheinmetal.

Также стороны обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и увеличения помощи Украине в рамках программы Нансена.

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