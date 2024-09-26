Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду 26.09.2024, 5:46

Об этом сообщил Зеленский после встречи с Макроном.

Франция в ближайшее время подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам его встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба главы государства в среду, 24 сентября.

Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь. Президент подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях украинских воинов.

«Среди главных тем встречи — дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение военных. В ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду», - говорится в сообщении.

Зеленский и Макрон обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира и подготовку к встрече ядерной безопасности — Франция является лидером соответствующей рабочей группы. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

Президент Украины отметил, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество с новым правительством Франции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com