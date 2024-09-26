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Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду

  • 26.09.2024, 5:46
Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду

Об этом сообщил Зеленский после встречи с Макроном.

Франция в ближайшее время подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам его встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба главы государства в среду, 24 сентября.

Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь. Президент подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях украинских воинов.

«Среди главных тем встречи — дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение военных. В ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду», - говорится в сообщении.

Зеленский и Макрон обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира и подготовку к встрече ядерной безопасности — Франция является лидером соответствующей рабочей группы. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

Президент Украины отметил, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество с новым правительством Франции.

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