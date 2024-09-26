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«Что-то вроде деликатеса»

  • 26.09.2024, 0:09
«Что-то вроде деликатеса»

Турист из Беларуси показал цены на отечественную молочку в Дубае.

В популярном у туристов Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах продаются белорусские продукты. Блогер Павел Девятов сфотографировал ценники и выложил их в Х — говорит, отечественная молочка с рыбой в этой стране дороже в разы, чем в Беларуси. На пост обратил внимание портал blizko.by.

«Ха, белорусская молочка и рыба в Дубае что-то вроде деликатеса и стоит буквально в пять раз дороже», — написал мужчина.

Сыр «Легкий» бренда «Брест-Литовск» стоит 18,5 дирхама (более 16 рублей). В Беларуси он будет стоить около 4,5 рубля. Творог «Классический» от «Савушкина продукта» — 15,99 дирхама, или порядка 14 рублей. В Беларуси его можно купить чуть дороже двух рублей.

Крабовые палочки в Дубае стоят около 16 рублей в эквиваленте — в четыре раза дороже, чем на родине. Красная рыба от «Санта Бремор» — примерно 60 рублей в пересчете, то есть примерно в пять раз больше, чем в Минске.

Кроме прочего, из описания вояжа айтишника Павла по Дубаю можно узнать, что отель «с басиком и завтраками в Business Bay» стоит 80−100 долларов в день. Порция китайской еды обойдется в восемь долларов.

По словам блогера, на насыпном острове-пальме внутри море слишком спокойное и горячее, есть бесплатные общественные пляжи.

«Вода до 39 градусов. Это выше температуры тела и ощущается как кипяток. Поэтому лучше приходить утром или вечером перед закатом, чтобы не зажариться как креветочка», — рассказал турист.

В Дубае можно поесть в IKEA на двоих за десять евро и купить чизбургер за один евро. «Биг Тейсти» в «Макдональдсе» — около семи долларов, отчитался белорус.

«Если был честным, то тут моргнешь не в том месте, и уже минус сотка баксов. Есть возможности и десятки тысяч спускать буквально за вечер. Но есть возможность и в меру бюджетненько провести отдых», — поделился Девятов.

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