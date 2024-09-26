Forbes: США готовы предоставить Украине оружие на рекордные $8 миллиардов 26.09.2024, 7:48

Но есть нюанс.

США планируют предоставить Украине оружие американского производства на рекордные 8 миллиардов долларов. Это должна быть одна из крупнейших военных пособий, которую Украина получила от Соединенных штатов за время войны с Россией. Об этом пишет Forbes.

Впрочем, как пишет СМИ, обещанное оружие прибудет в Украину не быстро.

«То, что американцы планируют сделать, по сути, заключается в том, чтобы пообещать предоставить помощь в течение года — вместо того, чтобы предоставлять ее небольшими партиями каждые несколько недель. И они делают это в рамках строгих законодательных и политических ограничений», — пишет издание.

Развертыванию помощи предшествовала сложная политика. Когда Конгресс США наконец одобрил дальнейшую помощь Украине на сумму 61 миллиард долларов в апреле, администрация президента быстро начала тратить наиболее «гибкие деньги» в рамках этого финансирования. Последовательные партии помощи включали срочно необходимые артиллерийские боеприпасы и ракеты противовоздушной обороны.

«Гибкие деньги» подпадают под так называемые «президентские полномочия об изъятии средств» или PDA. Эта расходная способность позволяет президенту отправлять излишки военных систем США в страну-союзницу в короткий срок, но только если президент уведомит Конгресс, а затем заменит отправленное оружие новым оружием, оплаченным из средств PDA.

PDA является лишь одним из бюджетных органов, которые Белый дом использует для отправки оружия в Украину. Администрация также привлекает отдельный пул денег в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине, которая платит американским подрядчикам за создание совершенно нового оружия — в течение месяцев или лет — и доставку его в Украину, когда оно будет готово.

Оружие, финансируемое PDA, старое, но поставляется быстро. Оружие, финансируемое USAI, новое, но поставляется медленно. С 2022 года Конгресс одобрил 33 миллиарда долларов на финансирование USAI и 46 миллиардов долларов на PDA. Сейчас Белый дом потратил на первое 26 миллиардов долларов, а на второе — почти 40 миллиардов.

«Проблема с текущим финансированием PDA заключается в том, что по закону срок его действия заканчивается в конце 2024 финансового года — 30 сентября. Конгресс может продлить этот срок через законодательство, но в Палате представителей США достаточно республиканцев, которые дружественны к России и враждебны к Украине, чтобы сделать продление политически трудным, особенно учитывая, что за несколько недель до президентских выборов», — пишет издание.

Forbes напоминает, что именно республиканцы блокировали последние разрешения USAI и PDA. Долгая блокада помощи фактически лишила украинские силы критических боеприпасов в решающий момент более широкой войны — и, возможно, стала решающим фактором падения украинского города-крепости Авдеевки.

На прошлой неделе продление казалось все более маловероятным, Белый дом предложил текущий план потратить все оставшиеся средства PDA до конечного срока 30 сентября. Это единственный возможный способ для Байдена потратить средства PDA до истечения срока их действия.

Практически говоря, это означает, что объявления PDA на этой неделе, вероятно, будут последними объявлениями PDA до тех пор, пока новый Конгресс не соберется в 2025 году и, возможно, рассмотрит дополнительное финансирование для Украины.

Согласно закону, президент должен сообщить Конгрессу, какое оружие он собирает для дальнейшей передачи союзнику. Таким образом, единственные избыточные системы, которые Белый дом может законно отправить в Украину в обозримом будущем, это системы, о которых он уже анонсировал или должен объявить на этой неделе.

В пакет помощи, в частности, войдут новые планирующие бомбы — 70-mile Joint Standoff Weapon. Украина также хочет получить крылатую бомбу для истребителей F-16.

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