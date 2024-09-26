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Зеленский и Байден встретились в Нью-Йорке

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  • 26.09.2024, 7:52
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Зеленский и Байден встретились в Нью-Йорке

Стороны договорились обсудить план победы.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне 26 сентября.

В Офисе президента Украины отметили, что во время встречи Зеленский поблагодарил Байдена и США за оказанную стране поддержку, которая «спасает жизнь украинцев и помогает стране сохранить независимость».

«Глава Украинского государства ознакомил президента США с ситуацией в Украине, в том числе на фронте. Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября», - говорится в заявлении ОП.

Кроме того, Зеленский и Байден приняли участие в специальной встрече «G7+», посвященной вопросу восстановления Украины. Также более 30 стран и Евросоюз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

Во время выступления на мероприятии Зеленский отметил, что после разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему «стать по-настоящему продолжительным».

«Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - способствующей миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию», - сказал Зеленский.

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