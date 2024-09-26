В Беларуси произошла вспышка пневмоний 5 26.09.2024, 8:23

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В больницах много пациентов.

Летом в Беларуси стало много пациентов с пневмонией, что не характерно для этого времени года, пишет «Наша Ніва».

Этим летом в больницы поступало много людей с пневмонией.

«По наблюдениям, пик начался в августе. Обычно сначала люди жалуются на общее недомогание, кашель, температуру около 38, которая не спадает в течение 3-5 дней. У некоторых проявляются рвота и тошнота», — объясняет врач, работающий в больнице.

По словам врачей, тесты далеко не всегда определяют, что у человека именно ковид, но по всем симптомам видно, что это он.

Собеседник также отмечает, что такое количество пневмоний, какое наблюдалось этим летом, не характерно для этого периода.

«К ковиду теперь в принципе относятся как к гриппу. В случаях, когда тест не подтверждает диагноз, пациентам ставят диагноз грипп. Сейчас в целом отношение к ковиду не такое, как было 2-3 года назад, потому что все понимают, что он никуда уже от нас не денется».

Несмотря на то, что количество заболеваний с пневмонией большое, врач отмечает, что смертность, к счастью, от нынешних штаммов низкая. Но вирулентность у них очень высокая, нередко в семьях болеют сразу по несколько человек.

«Также можно отметить, что если раньше дети болели ковидом значительно реже, то сейчас одинаково много случаев как среди взрослых, так и среди детей».

Врач из поликлиники также подтверждает, что примерно со второй половины лета начался рост заболеваний. Но так как массовое тестирование уже не практикуют, определить реальное количество больных ковидом невозможно.

Среди тех, кто болел пневмонией, были и публичные люди. Например, певец Иван Зданюк в августе рассказывал в соцсетях, как в последние дни отпуска в Турции у него держалась температура 39,7. Состояние Ивана было таким, что в минском аэропорту его ждала машина скорой помощи. Перед выступлением в Лиде на празднике города врачи сделали ему укол, чтобы он смог выйти на сцену. Почти сразу после концерта певца забрали в больницу с пневмонией.

На пневмонию жаловалась также популярная белорусская блогер, основательница собственной клиники женского здоровья в Минске F-clinic Наталья Федюкович. Она показывала в соцсетях, как в перерывах между клиентками дышит кислородом.

Официальная информация от Минздрава

О росте заболеваемости ковидом упоминают и на официальном уровне. Заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов заявил, что в стране отмечается увеличение числа случаев заболевания Covid-19. Игнатов связал это с наступлением осеннего сезона.

А что у соседей?

Похожие тенденции наблюдаются и в соседних странах. Так, например, в конце августа главный санитарный инспектор Польши Павел Гжашчевский выступил с рекомендациями вернуться к практике ношения масок. Эти заявления он обосновал тем, что в стране наблюдается стремительный рост заболеваемости ковидом.

Согласно отчетам Министерства здравоохранения Польши, рост заражений начался в июле, когда фиксировалось около 60 случаев в день. К концу июля их число увеличилось до более чем 200, а в августе достигло более 400.

Рост заболеваемости Covid-19 также отмечают и в Литве.

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