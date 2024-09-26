«Немецкая волна»: В Брюсселе потребовали освободить узников режима Лукашенко 1 26.09.2024, 8:34

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Фото: DW

Акцию приурочили ко дню рождения Алеся Беляцкого.

Перед посольством Беларуси в Брюсселе в среду, 25 сентября, прошла акция в честь дня рождения основателя правозащитного центра «Вясна» лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого и за освобождение политических узников режима Лукашенко. В демонстрации участвовали депутаты Европарламента, представители организации «Партнерство за права человека» (Libereco), Международной федерации за права человека (FIDH) и члены белорусской диаспоры. Всего на улицу напротив входа в посольство вышли около 30 человек, многие держали бело-красно-белые флаги, плакаты и транспаранты, сообщает «Немецкая волна».

Участники акции передали в диппредставительство Беларуси петицию с призывом к Минску немедленно и безоговорочно освободить Беляцкого и всех остальных политзаключенных, число которых превышает 1300. Петицию подписали 82 тысячи человек из 82 стран, поэтому папка с подписными листами, переданная белорусским властям, выглядела как фолиант.

Евродепутаты готовы продолжать добиваться освобождения узников

Представители посольства не ответили на предварительную просьбу организаторов передать петицию лично, поэтому одна из присутствовавших евродепутатов - немка Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) зашла на территорию посольства и оставила фолиант под дверью. Ранее она взяла шефство над Алесем Беляцким в рамках кампании солидарности европейских политиков с политзаключенными в Беларуси. «Мы не успокоимся, пока не освободим всех заключенных до единого, - сказала на демонстрации Штрак-Циммерман. - Давайте продолжать эту борьбу, пока справедливость не восторжествует».

Фото: DW

Евродепутат из Нидерландов Тейс Ройтен заявил о необходимости ужесточить санкции Европейского Союза против режима Лукашенко, а польский парламентарий Михал Кобоско напомнил, что за несколько дней до этого Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Соратники опасаются за здоровье Беляцкого

Алесю Беляцкому исполнилось 62 года. Учитывая его первую судимость, это уже седьмой день рождения, который белорусский правозащитник проводит за решеткой. Он находится в одиночной камере в полной изоляции и лишен связи с внешним миром. Состояние здоровья Беляцкого, в частности зрение, ухудшилось, сообщил председатель гомельского отделения правозащитного центра «Вясна» Леонид Судаленко, сам вышедший из тюрьмы и покинувший Беларусь в 2023 году. По его словам, поскольку у Алеся Беляцкого не осталось родственников в стране, никто не может переводить узнику деньги и передавать передачи, что оставляет его на полный произвол белорусских властей.

Срок заключения Беляцкого истечет в 2031 году. Соратники указывают, что, учитывая условия, в которых содержится нобелевский лауреат, его здоровье может не выдержать. В крайне жестких условиях и полной изоляции содержатся и другие узники режима Александра Лукашенко, в том числе Мария Колесникова, Сергей Тихановский, Максим Знак, Виктор Бабарико, Николай Статкевич.

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