закрыть
26 сентября 2024, четверг, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хартия» взяла в плен опытных «вагнеровцев»

4
  • 26.09.2024, 8:38
  • 6,720
«Хартия» взяла в плен опытных «вагнеровцев»

Один из них участвовал в марше на Москву в 2023 году.

Украинские нацгвардейцы захватили в плен на Харьковском направлении участника вагнеровского восстания в РФ. Деталями 25 сентября поделилась пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Харьков».

13-я бригада оперативного назначения НГУ «Хартия» пополнила обменный фронт на Харьковском направлении. Двое российских оккупантов сдались в плен сами, других двух защитники неожиданно захватили в стрелковом бою.

«Все пленные — бывшие заключенные, двое из них — «вагнеровцы» со стажем. Один из «вагнеровцев», в частности, участвовал в походе (Евгения, — ред.) Пригожина на Москву», — сообщило командование.

Военнопленные рассказали, что из-за постоянного огневого воздействия Сил обороны должны проходить пешком большое расстояние, чтобы лишь добраться до линии боестолкновения. Кроме того, из-за огневого контроля над логистическими путями ВС РФ не могут подвозить себе продукты с водой.

«Из-за этого они пили воду из луж», — передала пресс-служба жалобу пленных.

Отмечается, что разведывательные и ударные дроны нацгвардейцев также не дают россиянам возможности накопить силы для массовых атак.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип