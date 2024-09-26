«Хартия» взяла в плен опытных «вагнеровцев» 4 26.09.2024, 8:38

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Один из них участвовал в марше на Москву в 2023 году.

Украинские нацгвардейцы захватили в плен на Харьковском направлении участника вагнеровского восстания в РФ. Деталями 25 сентября поделилась пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Харьков».

13-я бригада оперативного назначения НГУ «Хартия» пополнила обменный фронт на Харьковском направлении. Двое российских оккупантов сдались в плен сами, других двух защитники неожиданно захватили в стрелковом бою.

«Все пленные — бывшие заключенные, двое из них — «вагнеровцы» со стажем. Один из «вагнеровцев», в частности, участвовал в походе (Евгения, — ред.) Пригожина на Москву», — сообщило командование.

Военнопленные рассказали, что из-за постоянного огневого воздействия Сил обороны должны проходить пешком большое расстояние, чтобы лишь добраться до линии боестолкновения. Кроме того, из-за огневого контроля над логистическими путями ВС РФ не могут подвозить себе продукты с водой.

«Из-за этого они пили воду из луж», — передала пресс-служба жалобу пленных.

Отмечается, что разведывательные и ударные дроны нацгвардейцев также не дают россиянам возможности накопить силы для массовых атак.

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