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В Беларусь залетел очередной российский «шахед»

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  • 26.09.2024, 8:58
  • 4,222
В Беларусь залетел очередной российский «шахед»

С аэродрома «Барановичи» был поднят дежурный истребитель.

В полночь российский дрон-камикадзе зашел на территорию Гомельской области из Черниговской области около Любеча. Как раз россияне атаковали Украину большим количеством дронов.

Беспилотник зашел на территорию Беларуси в районе деревни Асаревичи и двигался в сторону Славутича, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

С аэродрома «Барановичи» был поднят дежурный истребитель и направился на юго-восток страны, в район Полесского радиационно-экологического заповедника.

Позже беспилотник покинул территорию Беларуси.

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