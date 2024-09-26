В Беларусь залетел очередной российский «шахед»2
- 26.09.2024, 8:58
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С аэродрома «Барановичи» был поднят дежурный истребитель.
В полночь российский дрон-камикадзе зашел на территорию Гомельской области из Черниговской области около Любеча. Как раз россияне атаковали Украину большим количеством дронов.
Беспилотник зашел на территорию Беларуси в районе деревни Асаревичи и двигался в сторону Славутича, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на «Беларускі Гаюн».
С аэродрома «Барановичи» был поднят дежурный истребитель и направился на юго-восток страны, в район Полесского радиационно-экологического заповедника.
Позже беспилотник покинул территорию Беларуси.