Тысячам минчан отключили свет за неуплату 8 26.09.2024, 9:04

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Многим «обрезают» и воду.

Минские коммунальники рассказали, сколько столичных домохозяйств попало под отключение электричества и воды за неуплату. Всего подобным санкциям подверглись более 10,5 тысячи квартир, сообщили в гособъединении «Минское городское жилищное хозяйство».

На 1 сентября в Минске отключили за долги электричество в 9012 жилых помещениях. Официально это называется приостановкой «технического обслуживания электрощита».

А вот «Минскводоканал» прекратил предоставлять услугу по подаче водоснабжения в 1546 квартирах.

Еще в 11 случаях минчанам остановили «техническое обслуживание запорно-переговорного устройства». То есть за неуплату отключили домофон.

«В отношении должников учинено 7856 исполнительных документов», — сообщили коммунальники.

Как отметили в организации ЖКХ, документы направляют на работу должникам, и «это дает эффект». Почти в девяти тысячах случаев ходатайства удовлетворили — арестовали деньги на счетах, имущество, наличные, ограничивали выезд. Все для того, чтобы добиться оплаты долгов.

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