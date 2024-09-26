Тысячам минчан отключили свет за неуплату

Тысячам минчан отключили свет за неуплату8
- 26.09.2024, 9:04
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Многим «обрезают» и воду.
Минские коммунальники рассказали, сколько столичных домохозяйств попало под отключение электричества и воды за неуплату. Всего подобным санкциям подверглись более 10,5 тысячи квартир, сообщили в гособъединении «Минское городское жилищное хозяйство».
На 1 сентября в Минске отключили за долги электричество в 9012 жилых помещениях. Официально это называется приостановкой «технического обслуживания электрощита».
А вот «Минскводоканал» прекратил предоставлять услугу по подаче водоснабжения в 1546 квартирах.
Еще в 11 случаях минчанам остановили «техническое обслуживание запорно-переговорного устройства». То есть за неуплату отключили домофон.
«В отношении должников учинено 7856 исполнительных документов», — сообщили коммунальники.
Как отметили в организации ЖКХ, документы направляют на работу должникам, и «это дает эффект». Почти в девяти тысячах случаев ходатайства удовлетворили — арестовали деньги на счетах, имущество, наличные, ограничивали выезд. Все для того, чтобы добиться оплаты долгов.