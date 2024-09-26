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В НАТО начали готовить план на случай Третьей мировой войны

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  • 26.09.2024, 9:21
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В НАТО начали готовить план на случай Третьей мировой войны

Подробности.

В НАТО разрабатывают план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, сообщил генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава командования по логистике альянса. По его словам, такая война, вероятнее всего, развернется на «обширном поле боя» и приведет к серьезным потерям для НАТО.

Зольфранк подчеркнул, что из-за серьезных возможностей российских ВКС воздушная эвакуация раненых может быть слишком опасной, поэтому для этих целей лучше использовать «санитарные поезда». «Задачей станет обеспечение оперативной и качественной помощи большому числу пострадавших в наихудшем случае», — приводит его слова издание Daily Mail.

Генерал также отметил, что странам НАТО нужно унифицировать медицинские правила. Одним из решений может стать создание «военно-медицинского Шенгена», который обеспечит свободное перемещение сильнодействующих препаратов, включая обезболивающие, необходимые при тяжелых ранениях.

Планирование медицинской эвакуации — лишь один элемент подготовки НАТО к возможной войне с Россией. Так, в рамках этих усилий с 22 января по 31 мая 2024 года состоялись крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»). В них приняли участие свыше 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы, более 80 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 1,1 тысячи боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты. Эти маневры были частью подготовки к возможной российской агрессии и охватили страны всей Европы, включая Великобританию, Германию, Венгрию, Грецию, Польшу, Финляндию, Швецию и другие.

В январе 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны в ближайшие 3–5 лет активно готовиться к возможной войне с Россией. «Военные эксперты полагают, что России потребуется несколько лет для того, чтобы подготовиться к крупным военным действиям. Это только оценка, никто не может знать точно. И именно это время — следующие 3–5 лет — мы должны использовать для интенсивного вооружения», — подчеркнул тогда он.

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