«Сначала называли 5000 евро, а потом стало 7500» 26.09.2024, 9:44

Сколько платят белорусы за доставку авто из Клайпеды в Минск альтернативными путями?

Поняв, что литовская таможня не собирается идти на уступки, белорусы, чьи автомобили застряли в Клайпеде, продолжают вывозить их в Беларусь альтернативными путями. «Наша Ніва» узнала, сколько стоит доставка транспорта, находящегося от Беларуси на расстоянии менее 400 километров.

Не только через Грузию

В телеграм-чате, объединяющем автолюбителей, чья техника застряла в Клайпеде, насчитывается более трех тысяч участников. Среди них есть как те, кто только ожидает отправки, так и те, чья техника находится в пути или уже добралась до Минска. Последние делятся информацией о том, сколько заплатили за доставку альтернативными путями.

Самый дешевый из озвученных вариантов — 4700 евро за доставку плюс 450 евро за портовые услуги в Клайпеде.

Такую сумму называет человек, чей автомобиль был доставлен из Клайпеды в Минск через Нидерланды (Роттердам) и Россию (Санкт-Петербург).

Другой пользователь ответил, что это очень хорошая цена, так как его электромобиль по тому же маршруту доставили в Минск за 5700 евро, хотя изначально озвучивали сумму в 5500 евро.

Судя по сообщениям, по маршруту Литва-Нидерланды-Россия было доставлено немало машин.

Похоже, что сумма в 5500 евро за доставку довольно популярна, но некоторые называют более высокие цифры — по 6000 евро только за доставку через Грузию, без учета простоя в Литве.

Так, например, один из пользователей заплатил за доставку BMW X5 через Грузию в Минск 7500 долларов, плюс простой в Клайпеде — 750 евро.

Помимо цен на доставку, пользователи делятся суммами, которые набежали за простой в порту Клайпеды.

Суммы разные, многим за простой пришлось заплатить более 1000 евро, а у некоторых даже около 1500 евро.

Некоторые продолжают ждать

Из-за того, что доставка альтернативными маршрутами обходится в дополнительные 4000-5000 евро, часть людей выбирает вариант подождать, пока машине исполнится 5 лет. Тогда для оформления транзита литовская таможня перестанет требовать декларацию от производителя.

Напомним, что сейчас Литва оформляет транзит и выпускает в Беларусь только те авто из США, которые соответствуют следующим критериям:

машины с объемом двигателя до 1,9 литра независимо от возраста авто;

авто старше 5 лет независимо от объема двигателя;

электромобили и гибриды старше 5 лет.

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