закрыть
26 сентября 2024, четверг, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сначала называли 5000 евро, а потом стало 7500»

  • 26.09.2024, 9:44
«Сначала называли 5000 евро, а потом стало 7500»

Сколько платят белорусы за доставку авто из Клайпеды в Минск альтернативными путями?

Поняв, что литовская таможня не собирается идти на уступки, белорусы, чьи автомобили застряли в Клайпеде, продолжают вывозить их в Беларусь альтернативными путями. «Наша Ніва» узнала, сколько стоит доставка транспорта, находящегося от Беларуси на расстоянии менее 400 километров.

Не только через Грузию

В телеграм-чате, объединяющем автолюбителей, чья техника застряла в Клайпеде, насчитывается более трех тысяч участников. Среди них есть как те, кто только ожидает отправки, так и те, чья техника находится в пути или уже добралась до Минска. Последние делятся информацией о том, сколько заплатили за доставку альтернативными путями.

Самый дешевый из озвученных вариантов — 4700 евро за доставку плюс 450 евро за портовые услуги в Клайпеде.

Такую сумму называет человек, чей автомобиль был доставлен из Клайпеды в Минск через Нидерланды (Роттердам) и Россию (Санкт-Петербург).

Другой пользователь ответил, что это очень хорошая цена, так как его электромобиль по тому же маршруту доставили в Минск за 5700 евро, хотя изначально озвучивали сумму в 5500 евро.

Судя по сообщениям, по маршруту Литва-Нидерланды-Россия было доставлено немало машин.

Похоже, что сумма в 5500 евро за доставку довольно популярна, но некоторые называют более высокие цифры — по 6000 евро только за доставку через Грузию, без учета простоя в Литве.

Так, например, один из пользователей заплатил за доставку BMW X5 через Грузию в Минск 7500 долларов, плюс простой в Клайпеде — 750 евро.

Помимо цен на доставку, пользователи делятся суммами, которые набежали за простой в порту Клайпеды.

Суммы разные, многим за простой пришлось заплатить более 1000 евро, а у некоторых даже около 1500 евро.

Некоторые продолжают ждать

Из-за того, что доставка альтернативными маршрутами обходится в дополнительные 4000-5000 евро, часть людей выбирает вариант подождать, пока машине исполнится 5 лет. Тогда для оформления транзита литовская таможня перестанет требовать декларацию от производителя.

Напомним, что сейчас Литва оформляет транзит и выпускает в Беларусь только те авто из США, которые соответствуют следующим критериям:

машины с объемом двигателя до 1,9 литра независимо от возраста авто;

авто старше 5 лет независимо от объема двигателя;

электромобили и гибриды старше 5 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников
Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип