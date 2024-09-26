ЕС и более 30 стран приняли Совместную декларацию о восстановлении Украины 26.09.2024, 9:52

Опубликован текст документа.

В Нью-Йорке (США) на встрече в формате G7+ Украина была принята Совместная декларация о поддержке восстановления и реконструкции Украины. Документ одобрили более 30 стран и ЕС, и он содержит определенные обязательства со стороны Киева.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Выступая на встрече, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это совместное обязательство будет способствовать восстановлению государства, и оно предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров.

Также глава государства акцентировал, что эта поддержка должна стать ощутима уже в этом году.

Американский президент Джо Байден в ходе своего выступления анонсировал объявление 26 сентября «ряда действий для ускорения поддержки украинских военных».

Также он подчеркнул, что страны-партнеры помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению.

Добавим, по словам Байдена, на восстановление Украины будут работать доходы от замороженных российских активов.

В целом на мероприятии при принятии декларации 25 сентября выступили:

президент Украины Владимир Зеленский,

президент США Джо Байден,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

Глава Совета министров Италии Джорджо Мэлони,

премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Декларация, главные пункты

В Офисе президента Украины рассказали, что главными пунктами данной совместной декларации являются:

всемерное содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС,

координация поддержки через Украинскую платформу доноров,

предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов, часть из которых направят на оборонные нужды.

«Подписанты четко заявили, что благодаря коллективной поддержке украинской реконструкции и восстановления они обеспечат, чтобы Россия не смогла достичь своих целей, а также сделают все, чтобы после окончания войны у Украины была устойчивая к российским угрозам экономика», - добавили в ОП.

Текст декларации, какие обязательства у Украины

Полный текст совместной декларации о поддержке восстановления и реконструкции Украины был обнародован в интернет-представительстве президента Украины.

Обратим внимание, что в документе, в частности, указаны обязательства Украины о внедрении ряда реформ, а именно:

экономической,

судебной,

антикоррупционной,

корпоративного управления,

обороны,

государственного управления,

управление государственными инвестициями,

правоохранительной системы

Ниже приведен текст декларации:

«Мы, лидеры стран «Большой семерки» (G7), подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины сегодня и в будущем, в условиях войны и мира. Как отмечается в Коммюнике саммита лидеров G7 в Апулии, вместе с международными партнерами мы остаемся решительно настроены оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и помощь в восстановлении Украины и ее народу, а также решительно настроены помочь Украине удовлетворить ее краткосрочные финансовые потребности и способствовать долгосрочному восстановлению и реконструкции Украины.

Мы опровергаем любые ошибочные представления о том, что время играет на стороне России или что Россия может победить, повлекши за собой экономический крах Украины. Агрессивная война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Сегодня мы подтверждаем ряд обязательств по преодолению его последствий.

Во-первых, ответственность России за международным правом по уплате за причиненный ею вред является очевидной. Мы подтверждаем, что, согласно всем применимым законам и нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за вред, который она причинила Украине.

Во-вторых, мы обязуемся использовать нашу экономическую помощь для обеспечения макрофинансовой стабильности в Украине, ремонта и развития критически важной инфраструктуры, в частности, в энергетическом секторе, ускорения экономического роста, поддержки социальной устойчивости, а также внедрения приоритетных реформ. Среди них - улучшение бизнес-климата, усиление борьбы с коррупцией, внедрение реформы системы правосудия и продвижение верховенства права в контексте процесса вступления в ЕС. Мы также поддерживаем Украину в обеспечении быстрого и прозрачного освоения донорского финансирования.

В-третьих, мы продолжаем нашу совместную работу по выполнению решения, принятого на саммите G7 в Апулии, о предоставлении Украине до конца года дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет (ERA), которые обеспечат Украине доступ до около 50 миллиардов долларов США дополнительного финансирования. Кредиты будут обслуживаться и погашаться на средства будущих поступлений от обездвиживания российских суверенных активов, находящихся в Европейском Союзе и других соответствующих юрисдикциях. Часть этих средств будет направлена на военную помощь Украине. Мы сохраним солидарность в наших обязательствах по предоставлению этой поддержки Украине.

В-четвертых, мы будем продолжать реализовать наше видение путем разработки стратегии, координации и управления нашей поддержкой экономического восстановления и реконструкции Украины через Украинскую донорскую платформу. Это будет охватывать ускорение вкладов частного сектора, а также привлечение двустороннего финансирования, финансирование Европейского Союза и международных финансовых институций, поощрение программы реформ в Украине с учетом ее пути вступления в ЕС. Мы будем продолжать поддерживать человеческий капитал Украины путем постоянного реагирования на гуманитарные нужды и социальной защиты.

Наконец, мы продолжим оценивать и отслеживать прогресс в выполнении этих обязательств через встречи Украинской донорской платформы и ежегодную Конференцию по восстановлению Украины, которая в следующий раз состоится в Италии в 2025 году.

С целью выполнения вышеперечисленных обязательств каждый из нас будет работать над предоставлением Украине конкретной двусторонней поддержки в соответствии с настоящей Совместной декларацией и двусторонними соглашениями и договоренностями в сфере безопасности, которые были согласованы и подписаны с Украиной.

Со своей стороны, Украина обязуется внедрять экономическую, судебную, антикоррупционную реформы, реформы корпоративного управления, обороны, государственного управления, управления государственными инвестициями и правоохранительной системы. Эти реформы необходимы и жизненно важны для обеспечения долгосрочной поддержки реконструкции и восстановления Украины.

Наше послание четкое: мы остаемся преданными стратегическим целям свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, которая процветает и способна защитить себя. Мы подчеркиваем важность инклюзивного и гендерно чувствительного восстановления, а также необходимость удовлетворения различных потребностей женщин, детей и лиц с инвалидностью, других групп населения, непропорционально пострадавших от российской военной агрессии.

Благодаря нашей коллективной поддержке украинской реконструкции и восстановления мы обеспечим, чтобы Россия не смогла достичь своих целей по покорению Украины и Украина вышла из российской агрессивной войны с модернизированным, динамичным, инклюзивным обществом и инновационной экономикой, устойчивой к российским угрозам. Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия в поддержку долгосрочной реконструкции и восстановления Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время».

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