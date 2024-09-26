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Есть конкретная цель: почему в России внезапно заговорили об отставке Путина

  • 26.09.2024, 9:57
Есть конкретная цель: почему в России внезапно заговорили об отставке Путина

Решение будут принимать после оценки реакции Кремля.

В России на государственном телевидении внезапно прозвучал тезис об отставке Путина. Вряд ли об этом заговорили просто так.

Об этом «24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав слова пропагандиста Владимира Соловьева об отставке Путина.

Как отметил Свитан, к заявлениям такого типа нужно серьезно относиться. Штатные российские пропагандисты не могут себе позволить в эфире заговорить о таких вещах. Все случилось не просто так. Тут есть конкретная цель.

«Очевидно, что заинтересованные в этом заявлении хотят проверить реакцию населения. Готов ли обычный россиянин к такому развитию событий.

Зачем они это сделали? Сложно пока сказать. Возможно, для определения «общей температуры в палате». Далее увидят реакцию – и будут принимать решение. Вопрос, кто именно это сделает. Вряд ли Путин. Возможно, олигархи, которые имеют определенные механизмы управления Россией»,

– сказал Свитан.

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