Есть конкретная цель: почему в России внезапно заговорили об отставке Путина
- 26.09.2024, 9:57
Решение будут принимать после оценки реакции Кремля.
В России на государственном телевидении внезапно прозвучал тезис об отставке Путина. Вряд ли об этом заговорили просто так.
Об этом «24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав слова пропагандиста Владимира Соловьева об отставке Путина.
Как отметил Свитан, к заявлениям такого типа нужно серьезно относиться. Штатные российские пропагандисты не могут себе позволить в эфире заговорить о таких вещах. Все случилось не просто так. Тут есть конкретная цель.
«Очевидно, что заинтересованные в этом заявлении хотят проверить реакцию населения. Готов ли обычный россиянин к такому развитию событий.
Зачем они это сделали? Сложно пока сказать. Возможно, для определения «общей температуры в палате». Далее увидят реакцию – и будут принимать решение. Вопрос, кто именно это сделает. Вряд ли Путин. Возможно, олигархи, которые имеют определенные механизмы управления Россией»,
– сказал Свитан.