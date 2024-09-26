В Костюковичском районе первоклассник «пошутил» над милицией 4 26.09.2024, 10:28

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Делом занялись чиновники.

Комиссия по делам несовершеннолетних Костюковичского райисполкома (Могилевская область) рассмотрела дело о «шутке» над милицией. Ученик 1-го класса местной школы в компании двух одноклассников сообщил с мобильного телефона силовикам, что к малолетним якобы пристает взрослый парень. Как пишет районная газета, «ложный вызов школьники сопроводили вдобавок нецензурными выражениями». По указанному адресу выезжал наряд милиции.

В итоге первоклассника нашли. В отношении его родителей составили протокол об административном правонарушении. А комиссия по делам несовершеннолетних ограничилась предупреждением. Чиновники объяснили мальчику, что звонить в милицию нужно «только в случае необходимости».

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