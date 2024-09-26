У белорусских мужчин спросили, готовы ли они уходить в декретный отпуск 26.09.2024, 10:43

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Что показал опрос.

Белорусские мужчины готовы уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел исследовательский центр сервиса по поиску работы rabota.by.

В исследовании приняли участие 1800 человек. 74,6% опрошенных мужчин ответили, что согласны уходить в отпуск по уходу за ребенком до трех лет при определенных обстоятельствах.

В то же время более половины женщин (56,9%) признались, что не готовы отказываться от карьеры, чтобы полностью посвящать себя семье. Участницы опроса отметили, что для них большое значение имеют самореализация и профессиональное развитие. Как показало исследование, это основная причина, почему некоторые женщины не торопятся рожать детей. Также участницы опроса ответили, что откладывают материнство, если ощущают нехватку денежных средств в семье (37,9%) или не могут положиться на своего мужчину (27,8%).

Среди опрошенных белорусов 77,2% уверены, что найти баланс между семьей и карьерой вполне возможно, хоть это порой и непростая задача.

Большинство участников опроса отметили, что фокусируются прежде всего на улучшении своего финансового благосостояния, поддержании здоровья, карьере, хобби и саморазвитии. Создание семьи, рождение и воспитание детей своим главным приоритетом считают чуть более 20% респондентов.

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