У белорусских мужчин спросили, готовы ли они уходить в декретный отпуск
- 26.09.2024, 10:43
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Что показал опрос.
Белорусские мужчины готовы уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел исследовательский центр сервиса по поиску работы rabota.by.
В исследовании приняли участие 1800 человек. 74,6% опрошенных мужчин ответили, что согласны уходить в отпуск по уходу за ребенком до трех лет при определенных обстоятельствах.
В то же время более половины женщин (56,9%) признались, что не готовы отказываться от карьеры, чтобы полностью посвящать себя семье. Участницы опроса отметили, что для них большое значение имеют самореализация и профессиональное развитие. Как показало исследование, это основная причина, почему некоторые женщины не торопятся рожать детей. Также участницы опроса ответили, что откладывают материнство, если ощущают нехватку денежных средств в семье (37,9%) или не могут положиться на своего мужчину (27,8%).
Среди опрошенных белорусов 77,2% уверены, что найти баланс между семьей и карьерой вполне возможно, хоть это порой и непростая задача.
Большинство участников опроса отметили, что фокусируются прежде всего на улучшении своего финансового благосостояния, поддержании здоровья, карьере, хобби и саморазвитии. Создание семьи, рождение и воспитание детей своим главным приоритетом считают чуть более 20% респондентов.